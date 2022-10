Mobilisatie Rusland: duizenden ongeschikte mannen naar huis gestuurd

"In tien dagen tijd kwamen duizenden van onze landgenoten aan bij de militaire registratie- en rekruteringskantoren", zegt Mikhail Degtyarev, de gouverneur van de regio Khabarovsk in een videoboodschap. "Ongeveer de helft van hen keerde weer terug naar huis omdat ze niet voldeden aan de selectiecriteria om in militaire dienst te gaan."

De mobilisatie verloopt in meerdere opzichten chaotisch. Veel Russen ontvluchten het land omdat ze niet naar het front willen. Ook waren er direct na de afkondiging protesten in het land van Poetin.