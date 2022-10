Zwangeren en veel te zware mensen krijgen uitnodiging griepprik

De griepprikgroep krijgt dit najaar ook voorrang bij de herhaalprik tegen het coronavirus. Zo kunnen zwangere vrouwen vanaf volgende week een afspraak maken voor die inenting. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het 'veilig om de twee vaccinaties op dezelfde dag of kort na elkaar te krijgen'.

Nog een prik

Mensen van 66 tot en met 69 kunnen dit najaar ook nog een derde prik halen, namelijk die tegen pneumokokken. Die kunnen ze in principe tegelijk met de griepprik krijgen. Deze vaccinatie beschermt vijf jaar lang tegen ziektes die worden veroorzaakt door de pneumokokkenbacterie, zoals longontsteking.

Mensen boven de 60 worden sneller en ernstiger ziek van pneumokokken. In 2020 is daarom begonnen met het daartegen vaccineren van ouderen. Omdat er niet genoeg vaccin was voor iedereen boven de zestig, kregen in 2020 en 2021 eerst ouderen tussen de 69 en 79 een prik.

Dit jaar is de groep tussen de 66 en 69 dus aan de beurt. In 2023 en 2024 wordt de rest van de doelgroep uitgenodigd. De prik werkt ongeveer 5 jaar.