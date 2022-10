Extreme energiekosten: steeds meer voedselproducenten vrezen omvallen

Buurlanden zoals Duitsland hebben al wel grootschalige hulp toegezegd wegens de energiecrisis, wat voor oneerlijke concurrentie dreigt te zorgen. Kom daarom snel met steunmaatregelen, is de oproep van de brancheorganisatie aan de regering.

Omvallen

De Russische inval in Oekraïne pakt duur uit voor makers van voedingsmiddelen. Volgens de FNLI waren de energieprijzen in juni vier keer hoger een jaar eerder. Daarnaast werden ook grondstoffen, zoals graan of eetbare oliën, duurder. De prijzen daarvoor stegen met ruim een derde. "Als die trend zich doorzet, zullen bedrijven gaan omvallen", schrijft de organisatie.

Als producenten van voedingsmiddelen failliet gaan of uit eigen beweging stoppen, raakt dat ook leveranciers. Zo zullen boeren en tuinders grote afnemers verliezen. "In een tijd waarin er gesproken wordt over minder afhankelijkheid van het buitenland, dreigt hier het tegenovergestelde te gebeuren. Dat is niet houdbaar en onwenselijk", verklaart FNLI-directeur Cees-Jan Adema.