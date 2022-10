Ook uit pijpleiding Nord Stream 1 lekt geen gas meer

Wat is er gebeurd?

Er zijn vier explosies waargenomen van de Nord Stream-pijpleidingen, belangrijke gasleidingen die van Rusland naar Duitsland lopen. Een woordvoerder van de Zweedse kustwacht zegt dat twee van de vier lekken zijn aangetroffen in de zogenoemde economische zone van Zweden. De andere twee werden gevonden in de Deense economische zone. Bij de pijpleidingen zijn maandag explosies gemeten.

Volgens Denemarken en Zweden deden de explosies zich buiten hun territoriale wateren voor. Het zou gaan om sabotage. Het vermoeden is dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. Rusland ontkent de beschuldigingen: de Russische ambassade in de Verenigde Staten zegt juist dat begin deze week Amerikaanse oorlogsschepen zijn waargenomen in de buurt van de pijpleidingen. Momenteel wordt onderzocht hoe de aanslag is gepleegd.