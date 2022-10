Fataal stadiondrama Indonesië: onderzoek naar traangasgebruik politie

In een handboek van de FIFA over stadionveiligheid staat dat het gebruik van traangas (letterlijk 'crowd control gas') niet is toegestaan, maar onduidelijk is in hoeverre deze regels in elke situatie dwingend zijn of hooguit een richtlijn vormen voor de autoriteiten.

Traangas als uiterst middel

Amnesty International heeft de autoriteiten van Indonesië opgeroepen snel, grondig en onafhankelijk onderzoek te doen naar het traangasgebruik. "Degenen die overtredingen hebben begaan, worden voor de openbare rechtbank berecht en krijgen niet alleen interne of administratieve sancties", zegt Usman Hamid, uitvoerend directeur van Amnesty International Indonesia.

Hij zei dat traangas alleen mag worden gebruikt om menigten uiteen te drijven als er wijdverbreid geweld heeft plaatsgevonden en wanneer andere methoden hebben gefaald.