Dodental na voetbalrellen Indonesië bijgesteld naar zeker 125

Eerdere stadiondrama's

Het dodelijkste stadiondrama voor zover bekend was in mei 1964 in de Peruaanse hoofdstad Lima. Al na zes minuten spelen ontstonden er rellen op de tribunes en op het veld bij een wedstrijd tussen Argentinië en Peru. Daar kwamen bijna 330 mensen om en vielen zo'n vijfhonderd gewonden. Ook hier speelde traangas een prominente rol bij het ontstaan van gedrang.

In mei 2001 vielen in een stadion in de Ghanese hoofdstad Accra 126 doden in het gedrang dat ontstond nadat de politie traangas had ingezet om relschoppers te verdrijven.