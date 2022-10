Moord op 9-jarige Britse Olivia: twee mannen voor de rechter

De moeder (46) verzette zich en probeerde de man buiten te houden, maar dat mislukte. Zelf werd zij ook geraakt door een kogel en raakte ze gewond aan haar pols. Ook de man die zich wilde verschansen werd door een kogel getroffen.

Het was de derde dodelijke schietpartij binnen een week in Liverpool en het incident zorgde voor veel onrust in de stad.

Maandag voor de rechter

De 34-jarige man die nu vervolgd wordt, is vrijdag door de politie aangehouden. Eerder waren al negen anderen aangehouden. Volgens Britse media zijn die allemaal op borgtocht vrijgelaten. Of de 40-jarige man een van hen is, is niet bekend.

Maandag moeten de beide mannen voor het eerst voor de rechter verschijnen.