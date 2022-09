NAVO-chef: grootste escalatie sinds begin oorlog tegen Oekraïne

De Russische president Vladimir Poetin heeft vanmiddag de bezette Oekraïense regio's Loehansk, Donetsk, Cherson en Zaporizja formeel geannexeerd. Dit is de ernstigste escalatie sinds het begin van de oorlog tegen Oekraïne, zegt NAVO-chef Jens Stoltenberg. In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen en zorgen onze correspondenten voor duiding.

De door Rusland benoemde leiders van de bezette regio's zijn sinds gisteren in Moskou om een overeenkomst met Rusland te ondertekenen, tijdens een speciale ceremonie. De hoofdpunten: Poetin heeft in zijn speech de vier regio's tot Russisch grondgebied verklaard.

De enige weg tot vrede is volgens Poetin als Kiev accepteert dat de regio's tot Rusland behoren. Kiev heeft al gezegd dat nooit te zullen doen.

Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra noemt de annexatie 'volstrekt verwerpelijk'

De leiders van de Europese Unie roepen de wereld op de annexatie te verwerpen.

Door de referenda moest de annexatie 'een zweem van democratie krijgen', omschreef RTL Nieuws correspondent Olaf Koens het eerder.