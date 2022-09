Dode en dove vissen door Nord Stream-explosies: 'Een makkelijke prooi'

Tinka Murk, mariene bioloog aan de Universiteit van Wageningen, legt uit: "Vissen hebben net als mensen gehoorbeentjes. Ze hebben dan geen flapjes aan de buitenkant, maar zeker wel oren. Als die worden overbelast, ontstaat tijdelijke of permanente schade."

De explosies die de pijpleiding beschadigden, zijn in de zee door merg en been gegaan, weet Murk. "Geluid draagt heel goed en ver in water. Het is niet voor niets het belangrijkste communicatiemiddel van alle dieren in de zee."

'Daar wilde je niet zijn'

Hoe dichtbij vissen moesten zijn om schade op te lopen, is lastig in te schatten. "Simpelweg omdat er nooit onderzoek is gedaan naar het effect van zulke hevige explosies. Zeker is wel: dichtbij gingen vissen dood, iets verder weg raakten ze bewusteloos en werden ze misschien opgegeten, nog verder weg liepen vissen gehoorschade op." Haar gok: "Binnen een kilometer of tien wilde je daar niet zijn tijdens die knallen."