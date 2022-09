Toename zelfdoding jongvolwassenen – ook Bastiaan (21) zag geen uitweg meer

Renske Gillissen, hoofdonderzoeker bij 113 Zelfmoordpreventie, sluit zich daarbij aan. "Voor scholen is absoluut een grote rol weggelegd."

In de cijfers, aangeleverd door forensisch artsen, zagen zij en haar collega's dat in juni en augustus bovengemiddeld veel jongeren suïcide pleegden. Er volgde een spoedonderzoek. CBS-gegevens werden bekeken, chatgesprekken van 113 Zelfmoordpreventie met jongeren in de maand augustus werden geanalyseerd en er werd een vragenlijst verstuurd naar ruim 1300 jongeren, met daarin de vraag: "Heb je er in de afgelopen 12 maanden weleens serieus over gedacht een einde te maken aan je leven?"

Veel schoolverlaters

Psychische problemen als depressies en angsten, geldzorgen, relatieproblemen en moeite met het leggen van sociale contacten; het zijn voorbeelden van problemen waar jonge mensen met suïcidale gedachten vaak mee worstelen, vertelt Gillissen. "Ze hebben ook zorgen over corona, de oorlog, klimaatverandering. Maar niet meer dan de mensen die geen gedachten hebben aan zelfdoding."

Veel van de jongvolwassenen met suïcidale gedachten scharen zich onder de LHBTQ-gemeenschap. Het is misschien wel de meest opmerkelijke uitkomst, vindt onderzoeker Gilissen zelf: "Uit CBS cijfers blijkt dat heel veel jongeren die suïcide pleegden in 2021, schoolverlaters waren. Bij de mannen was 52 procent gestopt met een opleiding zonder diploma, bij de vrouwen 40 procent."

'Praat over je problemen'

Dat brengt ons terug bij de rol voor scholen: "In contact blijven en in gesprek blijven met jongeren die dreigen uit te vallen, dat is echt heel belangrijk. Wat speelt er in je leven? Hoe gaat het echt met je? Hoe zien je dagen eruit? Maar ook: denk je weleens aan de dood?"

Sophie Heesen voegt daar nog een boodschap aan de jongeren zelf aan toe: "Praat over je problemen. Schaam je er niet voor, maar trek aan de bel. Maak het niet kleiner dan het is. En gun jezelf hulp, ook als je denkt dat je dat niet verdient." Ze vervolgt: "Ben je bang om naar een huisarts te gaan, ga dan naar een studentenpsycholoog, of een leraar waar je een goede band mee hebt."