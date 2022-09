Goed nieuws voor speciaal onderwijs: ook duimregeling voor staatsexamen

Dat schrijft minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. Het besluit betekent dat leerlingen die examen deden in 2020, 2021 of 2022 een onvoldoende mogen wegstrepen. Vooral leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs doen vaak staatsexamen omdat ze hun opleiding via deelcertificaten halen.

Lesuitval

Deze duimregeling gold al voor reguliere examenscholieren. Wiersma breidt de regeling nu dus uit. "Op het hoogtepunt van de coronapandemie was er veel lesuitval. Daar heb je ook last van gehad als je staatsexamen doet. Daarom mogen staatsexamenkandidaten een onvoldoende niet mee laten tellen."