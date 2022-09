Van alle Nederlandse gemeenten zal Bonaire als eerste onderlopen

De Vrije Universiteit deed er een studie naar in opdracht van Greenpeace. "We zijn erg geschrokken van de resultaten", zegt hoofdonderzoeker Pieter van Beukering van de VU.

Vergeten gebied

"Caribisch Nederland is grotendeels vergeten in het klimaatbeleid en in het klimaatonderzoek", zegt Faiza Oulahsen van Greenpeace. Er zijn zelfs geen overstromings- en andere waterveiligheidsnormen voor de bij Nederland horende BES-eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Ter vergelijking, in Europees Nederland mag de kans op overlijden door een overstroming niet groter zijn dan 0,001% per jaar.

Het gebrek aan kennis en informatie was de reden dat Greenpeace opdracht gaf om de situatie in Bonaire in detail de onderzoeken. Al geeft Oulahsen aan dat dat eigenlijk de taak is van de Nederlandse overheid.