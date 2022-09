Je gezondheid als bespaarpost: 'Begrijpelijk, maar niet zonder gevaar'

Jochen Mierau, gezondheidseconoom van de Rijksuniversiteit Groningen: "Dat eigen risico ophogen, zou je eigenlijk alleen moeten doen als je ergens op een spaarrekening geld apart hebt staan, om een eigenrisicoklap op te kunnen vangen. Als je direct in betalingsproblemen komt op het moment dat je een arts nodig hebt, is het geen goed idee."

Trek aan de bel

Het verplichte eigen risico is ook volgend jaar 385 euro. Je kunt dat vrijwillig ophogen tot maximaal 885 euro.

Maar bezint eer ge begint, is het dringende advies van Mierau. En ook: "Zorg dat je goed geïnformeerd bent, dat je weet voor welke zorg je eigen risico betaalt en voor welke niet. Soms mijden mensen zorg die gratis voor ze is. Als je het zelf niet weet, kan je huisarts het vaak zo vertellen, of je verzekeraar."

Op tijd aan de bel trekken mocht je het allemaal niet meer kunnen ophoesten, is ook belangrijk. Mierau: "Daar ligt ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de verzekeraar, om ook pro-actief met betalingsregelingen aan de slag te gaan. Zodat mensen niet via hoge incassokosten en deurwaarders verder de problemen in worden gedrukt."