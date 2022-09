Nederland wil 41 Nederlandse IS-vrouwen en kinderen uit Syrië ophalen

Nederland heeft al een aantal keren mensen uit Syrië opgehaald, maar nog nooit eerder was de groep zo groot. Wanneer de terughaalactie staat gepland, is geheim.

Strafzaken stopgezet

De vrouwen hebben de Nederlandse nationaliteit en zitten samen met hun kinderen in speciale kampen in het noorden van Syrië. Het gaat in totaal om 12 vrouwen en 29 kinderen. In mei heeft de rechter geoordeeld: als de vrouwen niet worden opgehaald, dan worden de strafzaken tegen hen stopgezet. De rechter gaf het kabinet vier maanden de tijd. Minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid schreef in juni 'te bezien of en hoe het mogelijk is de verdachten naar Nederland overbrengen'.

Begin oktober staat een nieuwe zitting gepland. De verwachting is dat de groep dan terug is of dat terugkeer kort na de zitting gaat gebeuren. In het geval van vertraging kan de staat iets meer tijd vragen aan de rechter, vanwege de complexe operatie. Omdat de groep dit keer zo groot is, kost de terughaalactie veel tijd en organisatie.