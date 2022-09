Het waren een paar droge dagen, maar de herfst komt snel terug

Het was de afgelopen dagen al flink koud in de nacht en de ochtend, maar in de middag was de zon er vaak bij. De komende dagen zal het herfstachtige weer ook buiten weer te zien zijn.

Zondag mooiste dag

Vanmiddag valt er in het noorden en in Zeeland regen. Later vanavond trekt een regengebied over het land, maar het zuidoosten blijft tot de nacht gespaard.