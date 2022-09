Bakker bakt en verkoopt honderden hennepkoekjes in Schiedam

Daarnaast werden er ook dozen gevonden in een opslagruimte in de buurt waar nog meer voorraden van de koekjes lagen. Er is ook 90.000 euro aan contant geld in beslag genomen door de agenten. De koekjes en het geld zijn inmiddels vernietigd.

Bijzondere bakkerspraktijken

De politie is al langer bezig geweest met een onderzoek naar handel in softdrugs, in samenwerking met de gemeente Schiedam en het Openbaar Ministerie (OM). Hierdoor wist de politie ook van de 'bijzondere bakkerspraktijken' af.

Op last van de burgemeester heeft de bakkerij zijn deuren moeten sluiten. De aangehouden mannen zijn inmiddels weer op vrije voeten, maar blijven nog wel verdachten in de zaak.