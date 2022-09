Baby's verwisseld in Italië: 1 miljoen euro schadevergoeding

Het is een stuk minder geld dan advocaten hadden geëist: die wilden 10 miljoen euro zien van de regionale overheid.

Op 22 juni 1989 ging het mis, toen Antonella en een andere baby, Lorena, vlak na elkaar geboren werden in een ziekenhuis in Canosa di Puglia. Ze werden aan de verkeerde ouders meegegeven.

Mishandeld

Jarenlang bleef de vergissing onontdekt. Antonella had het moeilijk thuis. Ze werd mishandeld en ging eerst bij haar grootouders wonen, om daarna te worden geadopteerd.

"Dit geld verandert niets aan wat er is gebeurd, het geeft me mijn verleden niet terug", zei de vrouw volgens de Italiaanse krant La Reppublica tegen de rechter in de stad Trani, in de zuidelijke regio Apulië.