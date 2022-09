Drone die landmijnen opspoort, levert Oekraïense student een ton op

Klymenko is nog niet tevreden. Hij werkt nu verder aan een verbeterde drone die bijvoorbeeld een vindplek met verf kan markeren. Ook probeert hij met behulp van kunstmatige intelligentie het type landmijn vast te stellen zodat het explosief veilig onschadelijk kan worden gemaakt.

Prototypes

Voor de zogeheten Global Student Prize 2022 kwamen meer dan 7000 scholieren en studenten van 16 jaar en ouder uit 150 landen in aanmerking.

Klymenko deed met zijn zogenoemde Quadcopter Mines Detector eerder al mee aan competities en won ook al prijzen voor de drone, die in zijn vaderland is gepatenteerd. Hij had eerder prototypes ontwikkeld met financiële hulp van een Finse maatschappelijke organisatie.