Mogelijke nieuwe insulinemoord België blijkt loos alarm

Vandaag zei de Vlaamse zorgminister Hilde Crevits dat ook in een derde verzorgingstehuis mogelijk bij iemand een overdosis insuline was ingespoten, terwijl dat medicijn helemaal niet aan die bewoner was voorgeschreven. "Die persoon is later overleden."

Justitie zegt nu dat er inderdaad aanwijzingen waren dat er insuline in het spel was, maar dat bleek later toch niet het geval. Het OM vermoedt geen kwade opzet.

'Ernstige gebeurtenis'

Crevits sprak eerder vandaag ook over een andere situatie die door justitie in België wordt onderzocht. De inspectie zou op bezoek in een instelling een 'ernstige gebeurtenis' hebben geconstateerd die niet was gemeld. Dat lijkt nu te gaan om een fatale val, een ongeluk.

In Nederland zit een voormalig leerling-verpleger twintig jaar gevangenisstraf uit voor moorden met insuline op een aantal verpleeghuisbewoners. Van zijn in totaal elf slachtoffers overleden er vijf.