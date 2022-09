Elke 4 seconden sterft iemand van de honger: organisaties eisen actie

De ngo's richten hun oproep via een open brief aan de wereldleiders die in New York samenkomen voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Volgens de organisaties sterven rond de 19.700 mensen per dag als gevolg van honger.

Vatbaarder voor ziekte

Het gaat dan om mensen met ernstige ondervoeding en mensen die kampen met voedselonzekerheid, zegt Dirk-Jan Jalvingh, humanitair expert van Oxfam Novib, tegen RTL Nieuws. "Wat we vaak zien, is dat honger de vatbaarheid voor ziekte vergroot."

De hongercrisis wordt wereldwijd erger. 'Acute honger' treft op dit moment een 'duizelingwekkend aantal' van 345 miljoen mensen, staat in de verklaring van de ngo's. Dat is twee keer zoveel als in 2019. Wereldwijd staan 50 miljoen mensen in 45 landen op het punt te verhongeren.

Economische schok

Ongelijkheid, conflicten en klimaatverandering zijn de belangrijkste redenen voor de stijgende cijfers. "De oorlog in Oekraïne zorgde voor een economische schok waardoor de prijzen in veel landen omhooggaan en de voedselzekerheid eronder lijdt", zegt Jalvingh.