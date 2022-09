Zoveel moet jij besparen om onder het prijsplafond voor energie te blijven

Vanmiddag is bekend gemaakt hoe de maatregel eruit moet gaan zien. Vanaf 1 januari gaan de energieprijzen omlaag. Voor gasverbruik is de grens 1200 m3 per jaar en voor elektriciteitsverbruik is dit 2400 kWh per jaar. Verbruik je meer? Dan betaal je over de rest van je verbruik de marktprijs.

Het kabinet denkt de kosten voor elektriciteit te verlagen naar 70 cent per KwH. De gasprijs wordt verlaagd tot 1,50 euro per kuub. Als de prijsontwikkeling meevalt kan dit verder verlaagd worden naar 1,20 euro per kuub.

Helft onder plafond

De verwachting is dat minimaal de helft van de huishoudens onder het energieplafond vallen als zij energie blijven besparen.

Bekijk hieronder hoeveel je vanaf januari naar verwachting betaalt voor het deel van je energierekening dat onder het prijsplafond valt. Kies het energieverbruik dat het dichtst bij je eigen situatie komt. Je energieverbruik is terug te vinden op je jaarrekening.

Elektriciteitsverbruik