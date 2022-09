Pony verloot aan kind: aangifte tegen paardenmarkt Denekamp

Het uitreiken van een dier als prijs bij een verloting is volgens artikel 2.13. van de Wet dieren verboden. De voorzitter van de paardenmarkt in Denekamp is er naar eigen zeggen niet van op de hoogte dat dieren niet verloot mogen worden: "We wisten absoluut niet dat zo'n verloting helemaal niet mag. We zijn daar nooit op gewezen", zegt hij tegen Tubantia.

Hij stelt dat ze hun dieren goed verzorgen. "We laten een dierenarts meekijken, hebben veel water en hooi en sinds dit jaar een eigen kooitje voor de pony's zodat ze niet aan een touwtje hoeven zitten."

In 2019 werd een paardenmarkt in Alblasserdam op haar vingers getikt door het OM, nadat zij een pony hadden verloot onder hun bezoekers. De strafzaak werd toen geseponeerd op voorwaarde dat de paardenmarkt zijn excuses maakte.