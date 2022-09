Steward zwaargewond na rellen bij FC Den Bosch - TOP Oss

Na de derby FC Den Bosch – Top Oss in de Eerste Divisie, is een steward ernstig gewond geraakt. Hij werd mishandeld door agressieve supporters. Ook werden stenen en fakkels naar agenten gegooid en gingen fans van de twee clubs elkaar te lijf. Een aantal hooligans werd opgepakt, hoeveel is onduidelijk.

De beveiliger die zwaargewond raakte, zou een deel van een hekwerk tegen zijn hoofd hebben gekregen. Dat werd volgens het Brabants Dagblad door de meegereisde supporters van TOP Oss eerder gesloopt. Na afloop van de wedstrijd, die door Den Bosch werd gewonnen, braken ongeregeldheden uit in stadion De Vliert. Er werd gevochten en er werd met stenen en fakkels naar agenten gegooid. De politie spreekt van een dreigende en agressieve sfeer en schrijft op Twitter dat 'vernielingen werden gepleegd'. De Mobiele Eenheid voerde charges uit om de supportersgroepen, die het ook met elkaar aan de stok hadden, uit elkaar te drijven. Hoeveel mensen precies gewond raakten, kon een politiewoordvoerder niet zeggen. Meerdere mensen moesten in het ziekenhuis worden behandeld. 'Met hoofdwond op het veld' "Verschrikkelijk om te zien dat iemand die zijn werk doet, met een hoofdwond op het veld ligt", zegt technisch directeur Klaas Wels van Top Oss. In het verleden liepen de gemoederen rondom de derby tussen FC Den Bosch en TOP Oss wel vaker hoog op. In 2016 bijvoorbeeld, moesten meer dan vijftig supporters zich verantwoorden voor de rechter. Ook in 2014 ging het mis en braken rellen uit. Lees meer: Onderzoek: groepen hooligans dreigen beter te worden met vechten dan politie