Nyck de Vries dichtbij F1-stoeltje: 'Plek op de grid en momentum'

"Afgelopen week was ik in Oostenrijk om Helmut Marko, de baas van AlphaTauri, te ontmoeten om over de toekomst te praten," vertelde de Vries via een videoverbinding. "Ook ben ik met Alpine in contact, voor hen ga ik komende week testen." En dan is er dus nog Williams. voor wie hij al debuteerde als invaller in Monza.

Het lijkt daarmee niet langer de vraag of de Nederlander volgend jaar in de Formule 1 voor een nog hoger oranje-gehalte gaat zorgen, maar alleen nog in welke auto. Maar op de zaken vooruitlopen wil De Vries niet: "Gelukkig is er plek op de grid en is er een momentum. Dat biedt mogelijkheden, maar nog geen zekerheid over een stoeltje."

Grote indruk

De Vries verving in Monza vorig weekend bij Williams al Alexander Albon. Hij maakte Italië grote indruk door negende te worden en daarmee twee WK-punten te pakken. In gesprek met Humberto Tan blikte hij daar nog even op terug: "De felicitaties, de lof die ik heb ontvangen van Max en Lewis...heel mooi om die steun te ontvangen."

Maar het allermooiste was de steun van iemand anders: "Mijn vader was er per toeval bij. Hij zou eigenlijk niet komen. Maar hij was in mijn appartement in Monaco en is meteen naar Monza gereden toen hij hoorde dat ik mocht rijden. Dat is daar maar drie uur vandaan."

De Vries vertelde hoe hij z'n vader 's ochtends voor de race nog zag in de paddock: "We konden geen woord wisselen, omdat we anders moesten huilen."

Wanneer bekend wordt of De Vries volgend jaar daadwerkelijk een stoeltje heeft, is niet duidelijk.