Kamer verbaasd over briefwisseling Taghi en Mohammed B.: 'Ontluisterend simpel'

PvdA-leider Attje Kuiken schreef op Twitter dat het systeem 'zo lek als een mandje is', met 'verwoestende gevolgen. Ze vindt het 'ontluisterend hoe simpel kopstukken van de Mocro-maffia contact met elkaar kunnen houden'.

'Van de zotte'

CDA-Kamerlid Anne Kuik gaat aan de minister vragen 'hoe dit gevaar de kop in te drukken'. Zij vindt het 'sowieso van de zotte dat de zwaarste criminelen contact met elkaar mogen hebben'.

Eerder vandaag zei minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) via zijn woordvoerder dat het juridisch mogelijk is communicatie in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) tegen te houden. Hij ging daarbij niet specifiek in op deze zaak: het is niet bekend of er al stappen zijn gezet tegen B. - die dus inmiddels is overgeplaatst naar een andere gevangenis - of Taghi.