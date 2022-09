'Beveiliging Amalia en Rutte opgeschroefd na zorgen over Mocro-maffia'

Volgens Weski zijn de brieven geschreven in het Nederlands en spreekt Taghi helemaal geen Arabisch. Om dat te bewijzen, wil Taghi dat justitie de brieven openbaart.

Kamerlid Ulysse Ellian (VVD) wil opheldering van minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming. Tegen RTL Nieuws spreekt hij over de relatie tussen 'de meest beruchte terrorist van Nederland en de meest beruchte crimineel van Nederland': "Mijn zorg zit erin dat met dit contact, Ridouan Taghi aanslagen of ontvoeringen kan financieren via jihadisten."

'Buitengewoon zorgwekkend'

Ellian stelt dat B. nog altijd een groot inspirator is voor terroristen binnen en buiten Nederland. "Taghi kan op deze manier een nieuw leger aanboren. Dat is buitengewoon zorgwekkend."

Of dit inderdaad speelt, is niet duidelijk. "Het is heel moeilijk om de brieven tussen beide heren te duiden. Ze zijn allebei religieus. Ze corresponderen in het Arabisch en het is heel moeilijk om daar vat op te krijgen."