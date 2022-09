Afvallen? Flink ontbijten helpt, zeggen onderzoekers

Dat eten en vasten in intervallen kan volgens Romeijn soms helpen net die laatste kilo's af te vallen. Eet dan bijvoorbeeld tussen 10.00 uur en 18.00, is haar advies. "Maar neem dan alsnog je ontbijt. Ga geen maaltijd overslaan. Dan ontstaat al snel een calorieëntekort. Dan val je wel af, maar dat hou je vaak niet lang vol. Beter is: volwaardig eten in die acht uur, maar geen tussendoortjes."

Jojo-effect

Niet voor iedereen is dat makkelijk in te passen in het ritme van de dag. Daarover zegt De van der Schueren: "Diëten die lastig inpasbaar zijn, zoals ook koolhydraatarm eten, hebben vaak alleen effect op de korte termijn. Op langere termijn zijn ze niet vol te houden en zie je het jojo-effect. Het beste blijft: blijvend gezond en wat minder eten."