Meer honger in kwetsbare landen door klimaatverandering

Droogte

Droogte is daarbij één van de grootste boosdoeners. Door de hogere temperaturen neemt de verdamping toe, waardoor droge gebieden en droge periodes nog droger worden.

Persson: "In veel lage inkomenslanden zijn mensen boer. Ze hebben een klein stukje grond en zijn afhankelijk van regen voor hun gewassen. Door extreem lange periodes van droogte is er op gegeven moment niets meer te oogsten, en niets meer te eten. Deze mensen zijn dan al zwaar ondervoed. De enige optie die dan nog rest is om het vee of land te verkopen, om aan eten te komen. Maar op de lange termijn maakt dat hun problemen nog groter."

"18 miljoen mensen die wonen in de klimaat hotspots kunnen niets meer verkopen en zijn alles al kwijt", vervolgt Persson. "Zij lopen direct risico te overlijden als gevolg van honger. Sowieso stijgen voedselprijzen vaak enorm in dit soort situaties en is er gewoonweg te weinig geld om eten van te kopen."