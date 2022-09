Angststoornis bleek tumor: pleidooi voor meer onderzoek naar vrouwenlichaam

Petitie 'Meer onderzoek naar (onverklaarde) gezondheidsklachten van vrouwen'

De petitie van stichting Voices for Women vraagt om meer onderzoek naar de gezondheidsklachten van vrouwen, cyclus- en hormoongerelateerd, waarbij gekeken wordt naar zowel de lichamelijke als de psychische klachten.

Daarnaast wilt de stichting ook dat er specialistische centra komen waar artsen werken die specifiek opgeleid zijn. Zo wordt de kans groter dat vrouwen correcte diagnoses krijgen en beter worden behandeld.

Mirjam Kaijer adviseert vrouwen om zelf de regie te pakken. "Het is jouw lijf. Denk goed na over de gevolgen als je medicijnen voorgeschreven krijgt. Houd in je achterhoofd dat we nog onvoldoende weten over het vrouwenlichaam. Als de conclusie burn-out of stress valt, blijf dan goed meedenken dat het ook een andere oorzaak kan hebben. Mijn advies voor hulpverleners is: wees voorzichtig met woorden. Zeg vaker dat men nog onvoldoende weet van het vrouwenlichaam, er is nog te weinig kennis. Het mannenlichaam is de norm terwijl het vrouwenlichaam anders ziek wordt."

De petitie heeft inmiddels ongeveer 44.000 keer handtekeningen en kan nog steeds ondertekend worden. Wanneer het aan de vereisten voldoet, komt het op de agenda van de Tweede Kamer.