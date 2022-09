'Einde coronapandemie in zicht', maar wat betekent dat?

Maar hoe zit het dan met in isolatie gaan als je corona hebt? Is dit het moment om dat advies los te laten? "Dat is aan de overheid. Maar als er weinig gebeurt om besmettingen tegen te gaan, zit in het najaar straks iedereen in isolatie. Het is belangrijk dat deze herfst en winter voor iedereen heel helder is: wie willen we nog beschermen tegen het coronavirus, hoe doen we dat en wat hebben we daarvoor over?"

Papieren verhaal

Dat onderschrijft ook Eric Snijder, viroloog in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC): "Testen en in isolatie gaan is natuurlijk alleen heel effectief, als het unaniem gebeurt. Je kunt nog zo'n mooi beleid hebben als overheid, maar als niemand zich eraan houdt is het een papieren verhaal."