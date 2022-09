En weer is het druk op Schiphol, chaos wel iets minder groot

Volgens een woordvoerder lopen rijen wel door en is de drukte in golfbewegingen. De verhouding reizigers versus beveiligers die aan het werk zijn is vandaag beter in balans dan gisteren.

Reizigers worden via schermen en in de Schiphol-app op de hoogte gehouden van de actuele wachttijden.

'Ontzettend vervelend'

Schiphol liet al weten de chaos van gisteren 'ontzettend vervelend' te vinden voor reizigers. Die uitten hun ongenoegen met foto's en filmpjes op social media. Ook vandaag duiken weer plaatjes van lange rijen op.