Gemeenten mogen straks meer huizen voor eigen inwoners reserveren

Nieuw in het wetsvoorstel is dat gemeenten ook sociale koopwoningen aan eigen inwoners of mensen met een cruciaal beroep kunnen toewijzen. Het gaat om woningen tot de zogeheten NHG-grens (Nationaal Hypotheek Garantie grens), die nu op 355.000 euro ligt.

De NHG-grens bepaalt de maximale hoogte van het bedrag van een woning waarvoor een hypotheek kan worden aangevraagd.

Meer kansen voor starters en senioren

Eerder in het proces gaf De Jonge al aan het belangrijk te vinden dat jongeren en gezinnen de kans krijgen te blijven wonen in het dorp of de stad waar ze zijn opgegroeid. Hij zei toen verder: "Ook ouderen moeten kunnen blijven wonen in hun eigen gemeente als ze bij voorbeeld mantelzorg nodig hebben. Daarnaast willen we ook dat mensen met cruciale beroepen, zoals leraren, politieagenten en verplegers, voorrang krijgen."