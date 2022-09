Gehoorschade sluipt er al op jonge leeftijd in: 'Daarna wordt het erger'

Op de politieke agenda

Voorkomen van gehoorschade is ook onderwerp van gesprek in Den Haag. Staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vroeg begin dit jaar aan de Gezondheidsraad een visie over de preventie van gehoorschade: "De WHO adviseert 100 db als maximaal geluidsniveau tijdens festivals en concerten. Nu is 103 in Nederland de norm, voor bezoekers vanaf 18 jaar. Daar heb ik advies over gevraagd."

Ook vroeg de staatssecretaris de Gezondheidsraad te kijken naar de preventie van gezondheidsschade in de privésfeer, door muziekspelers bijvoorbeeld. In het najaar moeten er aanbevelingen liggen.

Specifiek over jonge kinderen is aan de Gezondheidsraad nog een apart advies gevraagd, over extra gehoorscreening. "Dat komt op een later moment."

VeiligheidNL pleit voor een extra gehoorscreening voor alle kinderen aan het einde van de basisschooltijd of aan het begin van de middelbare school. Dit om gehoorschade op te sporen maar ook om juist dan nog eens aandacht voor de risico's te vragen. Nu wordt alleen het gehoor van baby's en kleuters standaard een keer getest.