Hoe afsluiting gas en elektra voorkomen? Ministers praten met energiebedrijven

Een ander idee is om het 'shoppen' tussen energieleveranciers te ontmoedigen. Mensen sluiten nu vaak korte contracten af bij de leverancier die op dat moment de gunstigste tarieven heeft. Dat brengt risico's voor leveranciers mee, omdat ze niet weten hoeveel gas en elektra ze moeten inkopen. Om over te gaan op langere contracten is er voor hen meer zekerheid en hoeven zij een minder hoge risico-opslag in hun tarieven te verwerken.

'Niet wachten op Prinsjesdag'

Schouten zei afgelopen vrijdag nog dat het kabinet er alles aan wil doen om te voorkomen dat mensen worden afgesloten. Jetten zei toen dat het kabinet wil bijspringen als de leveranciers niet zelfstandig kunnen voorkomen dat mensen worden afgesloten. Eventuele maatregelen hoeven wat hem betreft niet te wachten tot Prinsjesdag.