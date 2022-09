Dit jaar ruim 6000 doden meer dan verwacht, waarom precies is niet helder

'Onderzoek zo onmogelijk'

Bijzonder hoogleraar 'transparantie in de zorg' aan Tilburg University en Nivel-onderzoeker Robert Verheij kwam tot de conclusie dat onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de exacte redenen van oversterfte zonder bepaalde gegevens niet goed mogelijk s. De Kamer had wel om zo'n onderzoek gevraagd in december, nadat er toen ook al een periode van oversterfte was geweest.

"Het gaat erom wie er wanneer zijn gevaccineerd met welk vaccin. En of het een booster was of een eerste of tweede prik. En over wie er wanneer een coronatest heeft gedaan en wat de uitslag daarvan was. Die gegevens worden nu niet beschikbaar gesteld door onderzoekers buiten het RIVM en de GGD'en."

Het RIVM beroept zicht op privacywetgeving, zoals de AVG. "Er is aan mensen gevraagd: vind je het goed dat het RIVM je gegevens gebruikt? Maar nu willen onafhankelijke onderzoekers die gegevens gebruiken. Of dat mag, is niet letterlijk gevraagd."

Volgens Verheij is er ook in de AVG wel degelijk ruimte om toch meer met de gegevens te mogen doen, dan het RIVM nu toelaat. "En er zijn allerlei manieren om te waarborgen dat persoonlijk gegevens niet openbaar worden."

Het is een bekend probleem waar onderzoekers vaker tegenaan lopen. "We roepen dan ook op: denk erover na hoe je dit aan de voorkant beter kunt regelen."