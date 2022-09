Onderzoek: nieuwe vormen van kanker bij vrouwen met borstimplantaten

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) is ook op de hoogte van het onderzoek. "Het is goed en belangrijk dat de FDA bijwerkingen en onverwachte bevindingen bij vrouwen met borstimplantaten streng monitort en openbaar maakt. Het lijkt de NVPC op dit moment nog wel te vroeg om te spreken van een oorzakelijk verband tussen borstprothesen en de door de FDA gemelde gevallen van plaveiselcarcinoom en lymfomen."

Voorlichting over complicaties

Vrouwen die hierdoor twijfelen over het nemen van borstimplantaten, worden door de NVPC geadviseerd om zich te laten voorlichten door een plastisch chirurg over de voor- en nadelen. "Vrouwen krijgen in deze gesprekken informatie over de meest voorkomende complicaties en bijwerkingen van borstimplantaten zoals bijvoorbeeld de kans op kapselvorming en protheseruptuur waarvoor een heroperatie in de toekomst nodig kan zijn."