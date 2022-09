Paniek in Europa over de energierekening, maar wat is de oplossing?

Wat zijn de verschillende plannen?

De Europese Commissie heeft een paar voorstellen gedaan. Een greep uit de plannen:

een verplichte bezuiniging op elektriciteitsverbruik tijdens piekuren

megawinsten van energiebedrijven moeten extra worden belast

een maximumprijs voor Russisch gas, om te voorkomen dat Rusland nog meer winst maakt

een maximumprijs voor stroom uit zon, wind, kern- en kolencentrales. Die stroomprijs is nu ook gigantisch hoog, vanwege een koppeling aan de gasprijs.

Nu is het aan het de lidstaten om een keuze te maken. Maar in Brussel worden verwachtingen getemperd: geen enkel Europees overleg kan dit probleem op de wereldmarkt oplossen, zegt een ervaren diplomaat.

Hoe denken de lidstaten over de plannen?

Verschillend. Want energiebeleid is niet overal in Europa hetzelfde. Een forse ingreep in de vrije energiemarkt is niet eenvoudig: wat voor het ene land werkt, werkt niet voor het andere land. Sommige landen hebben kerncentrales, anderen zijn heel afhankelijk van kolencentrales of kunnen niet zonder Russisch gas.

Kan Europa de energierekening verlagen?

Dat moet uiteindelijk door nationale regeringen gebeuren. In veel landen is de btw op energie verlaagd en worden toeslagen en uitkeringen verhoogd. In Frankrijk mogen energiebedrijven hun prijzen nog maar maximaal 4 procent laten stijgen. Ook in Nederland is de belasting op energie en de accijns aan de benzinepomp verlaagd. Mensen met lage inkomens krijgen een energietoeslag. Voor volgend jaar wil het kabinet ook al energiebedrijven extra belasten, zo staat in de Prinsjesdag-plannen.