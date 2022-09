For real men only? Reclames die uitsluiten kunnen echt niet meer

Zo'n verandering kan alleen serieus worden genomen wanneer bedrijven het op een systematische manier doen, zegt schrijfster Tatjana Almuli. Zij zet zich vaker in voor inclusiviteit in de modewereld en media. "Sommige bedrijven doen het ook om op de hype mee te gaan. We zitten nu in een tussenstadium. Over twee jaar kun je beter bekijken of merken ook echt inclusiever zijn geworden, of dat het alleen iets tijdelijks is."

'Verschillende mensen laten zien'

Op specifieke gebieden zou exclusiviteit volgens Almuli vermeden kunnen worden om gelijkwaardigheid te bereiken. "Als we het over uiterlijk hebben, is het belangrijk dat ieder mens zich aangesproken voelt en je dus ook verschillende mensen laat zien in bijvoorbeeld reclames die niet op elkaar lijken."