Verdachte steekpartijen Canada 'gezien' maar nog altijd spoorloos

De politie was massaal op de been in het reservaat waar Myles Sanderson, die wordt verdacht van de massamoord, zich mogelijk ophield. James Smith Cree Nation was ook de plaats waar afgelopen weekend verschillende slachtoffers werden gevonden.

Verdachte niet aangetroffen

De verdachte is niet aangetroffen, meldde de politie dinsdagavond (Nederlandse tijd) in een persconferentie. De klopjacht op Sanderson gaat door.