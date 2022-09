Advocaat over truckdrama: chauffeur had epileptische aanval

Ook het Openbaar Ministerie (OM) zou de conclusie trekken dat het epileptische aanval aan het ongeluk vooraf ging, zegt de advocaat. De man zou al lange tijd geen aanval meer hebben gehad. "Hij volgt aanwijzingen die zijn dokter hem geeft en slikt trouw zijn medicatie."

Het is volgens de advocaat niet duidelijk of de chauffeur, een Spanjaard die Juan heet, gas gaf of in z'n vrij van de dijk afrolde. "Het is hem heel zwaar gevallen", zegt De Brouwer over het ongeval. "Dat dit is gebeurd, maar ook het verstoken zijn van contact met de buitenwereld. Het is een gebroken man."

Het Openbaar Ministerie (OM) laat weten dat de mogelijkheid van een epileptische aanval een van de vele scenario's is die worden onderzocht.