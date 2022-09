Alsnog vergoeding aardbevingsschade voor tienduizenden Groningers

De vaste vergoedingsregeling van 5000 euro wordt al sinds november 2021 werd aangeboden. "Tot op heden kon je niet van die regeling gebruik maken als er al een deskundige was geweest. Toen moest je duidelijk hebben dat die schade niet eerder vergoed was." Vanaf nu kan dat wel.

Sinds die tijd hebben al 30.000 mensen gebruik gemaakt van de regeling, die bedoeld was voor mensen die in gebieden wonen waar een 'relatief kleine kans' was op schade, maar waar die schade 'niet op voorhand uit te sluiten was', aldus het instituut. Vanwege de vaste vergoeding was voor deze regeling geen bewijs van schade nodig. "Het enige dat mensen nu moeten doen is duidelijk maken dat het een schade is, die toen nog niet is afgehandeld", zegt de woordvoerder.