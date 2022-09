Zwemster (29) na acht uur springlevend gered uit zee bij Barcelona

De vrouw was zondagavond rond 20.00 uur de zee in gegaan. Een man die haar op het strand van San Miquel had zien gaan, sloeg alarm toen ze na een uur nog niet terug was.

De reddingsbrigade, politie en brandweer kwamen daarop onmiddellijk in actie met boten en een helikopter. De zoektocht leverde niets op en werd om 02.00 uur 's nachts gestaakt tot zonsopgang.

Hulpgeroep

Hervatting was niet nodig omdat het gezochte slachtoffer erin slaagde de aandacht te trekken van een passerend vrachtschip. Bemanningsleden hoorden haar hulpgeroep en hielpen haar aan boord.