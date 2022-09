Van 'dapper' tot 'totaal niet geschikt': Den Haag reageert op vertrek Staghouwer

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers verklaarde hoe hij van dichtbij zag hoe Staghouwer alles gaf om die 'pittige verantwoordelijkheid waar te maken'. "Ook op de momenten dat het zwaar was. In het contact met boeren en vissers zag je dat hij een man van de praktijk was met hart voor de sector. Dan was Henk op z'n best."

'Verdient lof'

Fractieleider Jan Paternotte van coalitiepartner D66 noemde de vertrokken bewindsman een 'bestuurder met een warm hart'. "Hij ging het waagstuk van de politiek aan, wetend dat de opgave lastig zou zijn. De openheid waarmee hij zijn besluit verklaart verdient lof."