Landbouwminister Henk Staghouwer stapt per direct op

Politiek verslaggever Fons Lambie: 'Bakken met kritiek'

"Al langer werd gespeculeerd over het vertrek van Henk Staghouwer", zegt politiek verslaggever Fons Lambie. "Er was veel onvrede in de landbouwsector en in de Kamer, ook in de coalitiepartijen. Staghouwer had met het perspectief voor boeren moeten komen – maar dat was onvoldoende. Er kwamen bakken met kritiek."

'Niet geschikt'

Het lukte Staghouwer niet om het tij te keren: "Hij poseerde nog met een boerenzakdoek, een poging om sympathie te winnen, maar niemand wist eigenlijk wat hij nou bedoelde. Hij was onbekend, vaak onzeker en niet geschikt voor het ministerschap. Dat heeft hij nu, na negen maanden zelf ook ingezien."

Zaak is nu om de rust terug te brengen. "Het stikstofdossier lag al in handen van Johan Remkes. Hij moet met een list komen om de rust bij de boeren en in de coalitie te laten terugkeren. Maar een nieuwe bewindspersoon moet zich weer inlezen en dat betekent weer vertraging. Wie Staghouwer gaat vervangen, is nog niet bekend. Het is een loodzware portefeuille, met protesten en bedreigingen. Bij de ChristenUnie zullen weinig vervangers staan te trappelen om deze portefeuille over te nemen."