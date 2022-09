Cokesmokkel: Nederlander en Belg opgepakt in luxe villa's in Marbella

Op verschillende plekken werd in 2020 in totaal 3850 kilo cocaïne in beslag genomen, in vier containers die de bende over zee probeerde binnen te brengen. De drugs kwamen uit Brazilië gehaald en zaten in containers, verstopt tussen legale lading.

Drugs richting Nederland en België

In mei 2020 werd in Brazilië 556 kilo cocaïne in beslag genomen, verstopt in een lading sojameel. In oktober van datzelfde jaar was het weer raak, toen in Antwerpen. Daar zat 2300 kilo coke tussen de koffiebonen.

Diezelfde maand onderschepte de politie nog twee andere ladingen drugs van dezelfde drugsbende, van respectievelijk 586 en 409 kilo. Dat gebeurde in Rotterdam.