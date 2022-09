Privéjet crasht voor Letse kust nadat NAVO 'niemand in cockpit' ziet

Volgens de Duitse krant Bild was er een gezin aan boord en zouden na het opstijgen problemen gemeld zijn met de druk in de cabine. Het gaat om een Cessna 551 uit Oostenrijk. De Zweedse kustwacht bevestigt dat het toestel is neergestort voor de kust van Letland 'nadat het van de radar verdween'.

Grillige koers

Het toestel steeg eerder op de dag vanuit het Zuid-Spaanse Jerez op. Vanuit daar vloog het een grillige koers, langs Parijs en Keulen, waar het twee keer omdraaide.