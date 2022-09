Nieuwe arrestaties voor moord 9-jarige Olivia in Engeland

De man die op de vlucht was, is een veroordeelde inbreker. Hij vluchtte het huis van het gezin Pratt-Korbell binnen, nadat de moeder van Olivia de deur had opengedaan om te kijken wat er buiten aan de hand was.

Moeder ook gewond

De moeder (46) verzette zich en probeerde de man buiten te houden, maar dat mislukte. Zelf werd zij ook geraakt door een kogel en raakte ze gewond aan haar pols. Ook de man die zich wilde verschansen werd door een kogel getroffen.

Twee verdachten van 33 en 36 jaar die eerder waren opgepakt, onder wie de inbreker, zijn een week geleden op borgtocht vrijgekomen. De inbreker is ook opgepakt, vanwege het schenden van de voorwaarden van zijn vervroegde vrijlating.