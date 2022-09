Rechter spreekt man na 22 jaar vrij van moord, kreeg onterecht celstraf en tbs

Tien jaar geleden al, plaatste een groep studenten vraagtekens bij de veroordeling van Bodelier voor de moord op zijn vriendin Regie van den Hoogen. Ze deden mee aan het project Gerede Twijfel, onder leiding van emeritus hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen.

Op het moment dat zij zich bogen over het strafdossier dat was gewijd aan de Rosmalense flatmoord, had Bodelier al jaren in gevangenschap doorgebracht. Eerst zat hij lang in voorarrest, na zijn veroordeling belandde hij in een tbs-kliniek.

Altijd ontkend

De vriendin van Bodelier lag dood in de hal van haar flat, toen de hulpdiensten arriveerden. Bodelier zei dat hij haar zo gevonden had. Hij maakte een verwarde indruk en had wat bloedspatten op z'n broek.

Na een slepend proces werd hij vier jaar later veroordeeld als moordenaar. Zelf bleef hij steeds ontkennen. Regie zou zelf een einde aan haar leven hebben gemaakt, is altijd zijn lezing geweest.