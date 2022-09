Opfriscursus corona: mijn zelftest is positief, wat nu?

4. En als ik geen corona heb gehad, wat moet ik dan met die herhaalprik?

Wel of niet naar de prikstraat: die vraag zullen miljoenen Nederlanders de komende weken voor zichzelf moeten beantwoorden. Ben van der Zeijst, emeritus hoogleraar vaccins en vaccinaties aan de Universiteit van Leiden, vindt het in elk geval een goed idee om het wel te doen. "De omikronvariant BA.5, die in Nederland dominant is, lijkt op z'n retour. De grote vraag is: zitten we nu op het einde of komt er toch nog weer een nieuwe variant. De nieuwe vaccins waarmee de herhaalprikken gezet gaan worden, bieden een bredere bescherming dan de vorige. Tegen BA.5, maar waarschijnlijk ook tegen nieuwe varianten."

Je kunt volgens hem als land nu afwachten of er daadwerkelijk nog een nieuwe variant de kop opsteekt, of nu gewoon het zekere voor het onzekere nemen. Hij vindt het verstandig dat Nederland kiest voor het laatste en ondanks relatief gunstige vooruitzichten een nieuwe vaccinatiecampagne lanceert. "Als je afwacht, moeten straks heel haastig weer miljoenen mensen geprikt worden. Door het gewoon nu te doen, lopen we dit keer voor de feiten uit."