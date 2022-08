Nederland wil Europese ban op visa voor Russische toeristen

Sommige EU-landen beperken al de afgifte van visa aan Russen, bijvoorbeeld de Baltische landen en Tsjechië. Volgens premier Kaja Kallas van Estland is een Europees toeristenvisum 'een privilege en geen mensenrecht'. Maar een visum afgegeven door één EU-land is geldig in alle Europese lidstaten. Daarom pleiten verschillende landen voor een volledige Europese ban. Dat wordt morgen besproken in Praag.

Maar bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk en Cyprus zijn huiverig. Zij vrezen de Russische bevolking nog verder van Europa af te keren. Ook wordt een ontsnappingsroute voor Russische dissidenten afgesloten.

'De inzet is eenheid'

Of een akkoord lukt, is onzeker. Hoekstra: "Wat ik hoop en ook de Nederlandse inzet zal zijn: eenheid. Zorgen dat we uiteindelijk naar buiten kunnen met een ban op toeristenvisa en die andere visa laten we ongemoeid. Er zijn landen heel expliciet en andere landen zijn aarzelend. Onze diplomatieke inspanningen zijn erop gericht om het eens te worden over een ban op die toeristenvisa."